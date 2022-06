Pubblicità

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Dal weekend torna l'anticiclone africano, farà sempre più caldo: (Adnkronos) - Le previsioni meteo fino a lunedì 13 giugn… - thecoolmauri : RT @MMmarco0: Situazione meteo in atto. Aria più fresca proveniente da est persiste nella sua azione sul nostro paese creando instabilità… - leggoit : #meteo, #caldo africano e temperature in aumento: ma al Sud è rischio piogge. Ecco dove e quando - palermomaniait : Meteo, dopo il weekend torna l'anticiclone Scipione l'africano: farà sempre più caldo - - BinaryOptionEU : RT 'Dal weekend torna l'anticiclone africano, farà sempre più caldo: le previsioni #meteo. -

in aumento a causa dell'anticiclone. Rischio piogge al sud . Dopo le piogge e i temporali che hanno interessato parte delle regioni centro - meridionali il maltempo si sposta ...La Puglia è la regione simbolo di questa altalena drammatica delle condizioni: ad inizio ... L'anticiclone, rileva il meteorologo, porterà la terza ondata di: sono probabili picchi di 38°C ...Sull’Italia troveremo quindi condizioni gradevoli in questo weekend, non ancora molto calde ma soleggiate, dopo il tempo autunnale e ‘freddo’ delle ultime 48 ore. Soffierà ancora un po’ di Maestrale ...Dopo la pausa dal grande caldo di questa settimana, il weekend vede il ritorno dell'alta pressione anche se il caldo non sembra intenso come quello delle scorse settimane, secondo le previsioni del co ...