Maxi sequestro in Grecia di 300 kg di cocaina (Di sabato 11 giugno 2022) REGGIO CALABRIA – . Proprio così. I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Dda diretta da Giovanni Bombardieri, in collaborazione con le Autorità greche, hanno sequestrato a Salonicco l’ingente quantità di droga, suddivisa in 260 panetti. Sono stati, inoltre, arrestati 4 componenti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Droga: La Gdf sequestra a Pescara 1 kg di cocaina e arresta 2 trafficanti Spacciava droga, arrestato un migrante Guardia di Finanza di Pescara ha reso noto l’esito della“Operazione Giovani” Traffico droga da Olanda a Sardegna, 5 arresti Bimbo pusher: a 6 anni consegnava la droga a Catania Vendita ‘pacchetti pirata’ tv digitale, denunciato dalla Gdf Leggi su webmagazine24 (Di sabato 11 giugno 2022) REGGIO CALABRIA – . Proprio così. I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Dda diretta da Giovanni Bombardieri, in collaborazione con le Autorità greche, hanno sequestrato a Salonicco l’ingente quantità di droga, suddivisa in 260 panetti. Sono stati, inoltre, arrestati 4 componenti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Droga: La Gdf sequestra a Pescara 1 kg die arresta 2 trafficanti Spacciava droga, arrestato un migrante Guardia di Finanza di Pescara ha reso noto l’esito della“Operazione Giovani” Traffico droga da Olanda a Sardegna, 5 arresti Bimbo pusher: a 6 anni consegnava la droga a Catania Vendita ‘pacchetti pirata’ tv digitale, denunciato dalla Gdf

Pubblicità

GDF : Maxi-sequestro in tutta #Italia di specie animali e vegetali in via di estinzione. Circa 17.000 animali acquatici… - AndcoSeve : #Ragusa #Maxi #truffa: Scoperta la truffa del Sismabonus, sequestro da 3,5 milioni di euro - casertafocus : SAN MARCELLINO – Sequestrato centro turistico in pieno centro: realizzati campi sportivi e aree ristoro senza autor… - angheluruju11 : RT @romatoday: Il corridoio clandestino per coralli e pesci tropicali in via di estinzione: maxi sequestro all'aeroporto - Lopinionista : Maxi sequestro in Grecia di 300 kg di cocaina -