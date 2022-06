L’Italia di Maldini fa il suo esordio ai Mondiali in Francia – 11 giugno 1998 – VIDEO (Di sabato 11 giugno 2022) L’11 giugno 1998 L’Italia di Cesare Maldini inaugura la sua Coppa del Mondo pareggiando per 2-2 la prima gara del girone contro il Cile Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un famoso detto. Forse proprio per questo motivo il cammino mondiale delL’Italia si è fermato all’amaro quarto di finale perso ai calci di rigore contro la Francia. Già dall’inizio infatti si poteva capire come la nostra nazionale fosse sì un’ottimo squadra, ma che le mancasse quel qualcosa in più per competere con le favorite alla vittoria finale. L’esordio avviene l’11 giugno 1998 contro il Cile di Marcelo Salas e Ivan Zamorano, due che sono parecchio conosciuti nel nostro campionato. Sicuramente non un avversario morbido, ma per una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) L’11di Cesareinaugura la sua Coppa del Mondo pareggiando per 2-2 la prima gara del girone contro il Cile Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un famoso detto. Forse proprio per questo motivo il cammino mondiale delsi è fermato all’amaro quarto di finale perso ai calci di rigore contro la. Già dall’inizio infatti si poteva capire come la nostra nazionale fosse sì un’ottimo squadra, ma che le mancasse quel qualcosa in più per competere con le favorite alla vittoria finale. L’avviene l’11contro il Cile di Marcelo Salas e Ivan Zamorano, due che sono parecchio conosciuti nel nostro campionato. Sicuramente non un avversario morbido, ma per una ...

