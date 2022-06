Juventus | Vlahovic | “Il gol è una dipendenza | è ciò per cui vivo”

(Di sabato 11 giugno 2022) L’attaccante della, Dusan, ha parlato alla rivista Icon, spiegando cosa voglia dire il gol per lui. Ecco le sue parole: “Mi sento al settimo cielo, volo. È una specie di carburante e una volta che l’hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti costi vivere ancora quell’emozione. È unache ti stimola in ogni momento. È ciò per cui”. SportFace.

È una dedizione totale quella che Dusanracconta nell'intervista di copertina al magazine ... 'Io avrei potuto fare questo o quello'", ha raccontato l'attaccante serbo dellanel ...Da luglio il 20enne centrocampista lombardo sarà a tutti gli effetti un giocatore della, ... Giocare con, Cuadrado, Chiesa, Locatelli Io volevo giocare con uno che va via, Dybala . Mi ...L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha parlato alla rivista Icon, spiegando cosa voglia dire il gol per lui. Ecco le sue parole.L'attaccante bianconero al magazine Icon: "Penso al calcio 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, torno a casa e guardo partite, per divertirmi e per migliorare". Sul rapporto con la rete: "È ...