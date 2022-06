Justin Bieber colpito da paralisi al volto VIDEO (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo aver cancellato tutti i concerti questa settimana, il cantante Justin Bieber ha rivelato il perché: è stato colpito da una paralisi al volto, che gli impedisce di esibirsi e di cantare. Il 28enne, ex bambino prodigio canadese, ha dichiarato in un VIDEO di Instagram che la sua condizione è dovuta a una diagnosi di ‘sindrome di Ramsay Hunt’, una malattia che lo rende incapace di muovere metà del suo volto e di salire sul palco.“Come puoi vedere, questo occhio non batte le palpebre -dice l’artista- Non riesco a sorridere da questo lato del viso… Quindi c’è una paralisi completa da questo lato del viso”. View this post on Instagram A post shared by Justin and Hailey Bieber ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo aver cancellato tutti i concerti questa settimana, il cantanteha rivelato il perché: è statoda unaal, che gli impedisce di esibirsi e di cantare. Il 28enne, ex bambino prodigio canadese, ha dichiarato in undi Instagram che la sua condizione è dovuta a una diagnosi di ‘sindrome di Ramsay Hunt’, una malattia che lo rende incapace di muovere metà del suoe di salire sul palco.“Come puoi vedere, questo occhio non batte le palpebre -dice l’artista- Non riesco a sorridere da questo lato del viso… Quindi c’è unacompleta da questo lato del viso”. View this post on Instagram A post shared byand Hailey...

