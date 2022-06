Inghilterra-Italia: un azzurro va al ballottaggio per una maglia da titolare, le probabili formazioni (Di sabato 11 giugno 2022) Questa sera alle 20:45 andrà in scena la terza partita di Nations League: a Wembley si sfideranno Inghilterra e Italia in quella che sembra un “remake” della finale degli Europei dello scorso luglio. Gli azzurri sono alla ricerca di un’altra buona prestazione che confermi la crescita vista nel corso della sfida vinta contro l’Ungheria, mentre gli inglesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa Nations League. L’Inghilterra, infatti, ha perso la prima contro l’Ungheria e poi ha impattato contro la Germania nella sfida che è terminata sull’1-1. probabili formazioni di Inghilterra-Italia (Getty Images) Nations League: Inghilterra-Italia, le probabili formazioni Mancini prova a ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Questa sera alle 20:45 andrà in scena la terza partita di Nations League: a Wembley si sfiderannoin quella che sembra un “remake” della finale degli Europei dello scorso luglio. Gli azzurri sono alla ricerca di un’altra buona prestazione che confermi la crescita vista nel corso della sfida vinta contro l’Ungheria, mentre gli inglesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa Nations League. L’, infatti, ha perso la prima contro l’Ungheria e poi ha impattato contro la Germania nella sfida che è terminata sull’1-1.di(Getty Images) Nations League:, leMancini prova a ...

