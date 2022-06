«Il Monza è Silvio Berlusconi col fedelissimo Galliani. Galliani esiste perché esiste Berlusconi, e viceversa» (Di sabato 11 giugno 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Paolo Berlusconi, presidente del Monza e fratello di Silvio. «Il numero uno resta Silvio. Il Monza, come è stato il Milan, significa Silvio Berlusconi col suo fedelissimo Galliani. Un’accoppiata vincente sul campo e affiatatissima fuori. E’ un rapporto molto bello: Galliani esiste perché esiste Berlusconi, e viceversa». Definisce il suo rapporto con Silvio: «Di amore assoluto. Ci sentiamo tutti i giorni, un rapporto difficile da spiegare». Il budget per il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Paolo, presidente dele fratello di. «Il numero uno resta. Il, come è stato il Milan, significacol suo. Un’accoppiata vincente sul campo e affiatatissima fuori. E’ un rapporto molto bello:, e». Definisce il suo rapporto con: «Di amore assoluto. Ci sentiamo tutti i giorni, un rapporto difficile da spiegare». Il budget per il ...

