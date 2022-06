F1 | Sergio Perez fa sul serio Ancora davanti a Max Verstappen | domani lo farà passare o farà la sua corsa?

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) Non prendere in considerazionein ottica Mondiale sarebbe un grave errore, che né Charles Leclerc né il suo compagno di squadra Maxdevono commettere. Il pilota messicano si è confermato a un ottimo livello anche nelle qualifiche odierne del Gran Premio di Azerbaijan 2022 di F1. Difatti, alle spalle del poleman Charles Leclerc c’è proprio lui, riuscendo a fare di meglio del Campione del Mondo in carica e, per di più, senza scia. C’è stata una piccola polemica scaturita, al riguardo, dal team radio al termine del Q3 di: “Perché non ho avuto scia? Ne parliamo dopo“; eppure, è lì in seconda fila con il solo Leclerc che è riuscito a fare di meglio. Ecco che, adesso, vista anche la vittoria ottenuta nello scorso Gran Premio nel circuito cittadino per eccellenza a Montecarlo, è come se ...