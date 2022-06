F1: Sainz, 'importante aver lottato per la pole, sto capendo meglio la macchina' (Di sabato 11 giugno 2022) Baku, 11 giu. - (Adnkronos) - "Ho chiesto tanto, ma in una pista come Baku è normale. Oggi sono andato troppo oltre a cercare il limite. E' stata una buona qualifica, ero in lotta per la pole ed erano già un paio di gare che non mi trovavo. Ero nella lotta per la pole ed è importante". Il pilota della Ferrari Carlos Sainz commenta così il quarto posto nelle qualifiche del Gp dell'Azerbaigian a Baku. "Penso che si potesse fare primo e secondo ma sto capendo meglio la macchina e la guido meglio. Mi manca di capire il Q3 quando metto il giro insieme. Non sono stato in grado oggi, ma ci proverò la prossima volta", conclude Sainz a Sky Sport. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Baku, 11 giu. - (Adnkronos) - "Ho chiesto tanto, ma in una pista come Baku è normale. Oggi sono andato troppo oltre a cercare il limite. E' stata una buona qualifica, ero in lotta per laed erano già un paio di gare che non mi trovavo. Ero nella lotta per laed è". Il pilota della Ferrari Carloscommenta così il quarto posto nelle qualifiche del Gp dell'Azerbaigian a Baku. "Penso che si potesse fare primo e secondo ma stolae la guido. Mi manca di capire il Q3 quando metto il giro insieme. Non sono stato in grado oggi, ma ci proverò la prossima volta", concludea Sky Sport.

