Covid oggi Lombardia, 3.088 contagi e 11 morti. A Milano 1.109 casi (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.088 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 11 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti che porta il totale delle vittime nella Regione a 40.658. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 26.483 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'11,6%. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 436 persone, 22 meno di ieri; nelle terapie intensive 21, una in più di ieri. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono oggi 1.109. Seguono le province di Brescia (+346), Monza e Brianza (+281), Varese (+262), Bergamo (+213), Pavia (+171), Como (+164) e Mantova (+114). Incremento a due cifre negli altri territori della ...

