Comunali | terremotati di Tolentino tra container affittati a prezzi d’oro e case “d’emergenza” consegnate 6 anni dopo “Ci chiedono i voti | ma in questi anni non li abbiamo mai visti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) “A votare non ci andrò perché la sfiducia è molta”. Elena vive a, in provincia di Macerata. Come molti suoi concittadini,le scosse telluriche che sconvolsero le Marche tra agosto e ottobre 2016, ha dovuto lasciare di corsa la sua abitazione, iniziando il calvario da terremotata. Prima un trasferimento sulla costa marchigiana, con viaggi di 120 chilometri ogni giorno per poter vivere la “normalità” della vita precedente. Poi l’attesa di una casa “di emergenza”, arrivata lo scorso anno, a cinquedal sisma, quando l’emergenza doveva essere finita già da un po’. Lei, come molti altri, domenica 12 giugno, alle prossime elezioni amministrative, non andrà a votare: “O al massimo farò scheda nulla”. La fiducia nelle istituzioni è venuta meno, tanto che Elena preferisce non apparire con nome e cognome e ...