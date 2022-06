Pubblicità

LaStampa : Canada ancora pioniere nella lotta al fumo: messaggi di avvertenza su ogni singola sigaretta - LaStampa : Canada ancora pioniere nella lotta al fumo: messaggi di avvertenza su ogni singola sigaretta - nuova_venezia : Canada ancora pioniere nella lotta al fumo: messaggi di avvertenza su ogni singola sigaretta - CorriereAlpi : Canada ancora pioniere nella lotta al fumo: messaggi di avvertenza su ogni singola sigaretta - messveneto : Canada ancora pioniere nella lotta al fumo: messaggi di avvertenza su ogni singola sigaretta: Fu il Paese nordameri… -

Agenzia ANSA

Fu infatti proprio ila lanciare per primo in assoluto circa due decenni fa la campagna di foto shock sui pacchetti di sigarette segnando una tendenza a livello internazionale. E questa nuova ...Ci sonoriforme da fare sul campo della corruzione e in campo amministrazione per attrarre ... "Le economie di Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia econtinuano ... Canada ancora pioniere in lotta a fumo, messaggi su sigarette - Nord America (ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il Canada diventerà a breve il primo Paese al mondo in cui sarà obbligatorio stampare su ogni singola sigaretta un ...Per quanto riguarda la Supercoppa Italia prevista tra Inter-Milan ci sono ancora pochi dettagli in merito alla disputa e il luogo dello svolgimento.