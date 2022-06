Calciomercato Inter, Marotta sorride a metà: una buona ed una cattiva notizia (Di sabato 11 giugno 2022) L’Inter nelle ultime ore ha incassato parole dolci a metà: l’assalto di Marotta per uno dei giocatori più forti del campionato prosegue Inter impegnata sul mercato per garantire a Simone Inzaghi gli ‘ingredienti’ per ‘condire’ il suo disegno tattico in vista della prossima stagione, specie alla luce delle possibili partenze. Non è un mistero, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022) L’nelle ultime ore ha incassato parole dolci a: l’assalto diper uno dei giocatori più forti del campionato prosegueimpegnata sul mercato per garantire a Simone Inzaghi gli ‘ingredienti’ per ‘condire’ il suo disegno tattico in vista della prossima stagione, specie alla luce delle possibili partenze. Non è un mistero, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@Inter I Incontro a Londra tra #Ausilio e l'agente di #Milenkovic: confermato l'interesse per il serbo - DiMarzio : .@Inter I Bloccato #Asllani dell'@EmpoliCalcio - Gazzetta_it : #Inter, missione 130 milioni: Psg a quota 50 per Skriniar, il Chelsea a 40 per Dumfries - venti4ore : Calciomercato. L’Inter punta un giocatore della Fiorentina per la difesa - intermerda1899 : RT @ramoncogoleto_: Siccome molti guru del calciomercato ancora non hanno capito niente (vedi @AlfredoPedulla che non ne prende una) vi spi… -