Calcio: ct Belgio, 'Lukaku vuole giocare in un club dove si sente importante' (Di sabato 11 giugno 2022) Bruxelles, 11 giu. - (Adnkronos) - "Romelu vuole essere un calciatore importante, vuole tornare a giocare il suo Calcio, qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta". Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez si esprime così in merito al futuro del suo attaccante Romelu Lukaku che è ancora tutto da decidere, tra la voglia mai nascosta di tornare all'Inter e il contratto che lo lega al Chelsea, club dove è tornato proprio la scorsa estate. "Se deciderà di rimanere al Chelsea, il motivo sarà certamente condivisibile, mentre se deciderà di andare altrove tutti saranno d'accordo. Conosco molto bene Lukaku ed è molto più maturo rispetto a quando l'ho allenato all'Everton, sa perfettamente quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Bruxelles, 11 giu. - (Adnkronos) - "Romeluessere un calciatoretornare ail suo, qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta". Il commissario tecnico delRoberto Martinez si esprime così in merito al futuro del suo attaccante Romeluche è ancora tutto da decidere, tra la voglia mai nascosta di tornare all'Inter e il contratto che lo lega al Chelsea,è tornato proprio la scorsa estate. "Se deciderà di rimanere al Chelsea, il motivo sarà certamente condivisibile, mentre se deciderà di andare altrove tutti saranno d'accordo. Conosco molto beneed è molto più maturo rispetto a quando l'ho allenato all'Everton, sa perfettamente quello che ...

