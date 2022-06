Avvistati i resti dell' elicottero scomparso | soccorsi in azione sull' Appennino

(Di sabato 11 giugno 2022) Si stanno concentrando sul monte Cusna, cimareggiano, le operazioni di ricerchegiovedì mattina. In questa area, a quanto appreso, sono stati individuati un ...

L'avvistamento di un escursionista Da quanto appreso, è stato un escursionista, che si trovava a terra nell'area del Cusna a segnalare ai soccorritori probabilidell'elicottero. L'area ...12.11 Elicottero scomparso,detriti Si stanno concentrando sul monte Cusna, nell'Appennino reggiano, le operazioni di ... sono stati individuati un cratere e dei detriti compatibili con i...Si stanno concentrando sul monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano, le operazioni di ricerche dell'elicottero scomparso giovedì mattina. In questa area, a quanto appreso, sono stati individuati un c ...Notizia in aggiornamento __ Un escursionista avrebbe avvistato il velivolo scomparso sul Monte Cusna. L'area interessata è quella tra il Rifugio Battisti e Segheria. Sul posto si stanno recando squad ...