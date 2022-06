Ascolti tv, New Amsterdam 4: quanto ha fatto la seconda puntata su Canale 5 ieri 10 giugno 2022? (Di sabato 11 giugno 2022) ieri sera, venerdì 10 giugno 2022, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di New Amsterdam 4: ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i dati. Leggi anche: New Amsterdam: quante stagioni ci sono? Ascolti tv ieri sera 10 giugno 2022: quanto ha fatto la seconda puntata di New Amsterdam... Leggi su donnapop (Di sabato 11 giugno 2022)sera, venerdì 10, è andata in onda su5 ladi New4: mahain termini ditv? Ecco tutti i dati. Leggi anche: New: quante stagioni ci sono?tvsera 10haladi New...

Pubblicità

vii_tts : @sonozuzuu wow figo che ascolti? guardo new amsterdam mentre cazzeggio su twitter - ItalianSerieA : New post: Ascolti Tv: 6 milioni e mezzo di telespettatori per Italia-Ungheria - ParliamoDiNews : Ascolti TV di venerdì 3 giugno 2022: vince lo speciale su Dalla, non bene New Amsterdam, sempre ottimi NCIS e Quart… - ItalianSerieA : New post: Ascolti Tv: quasi 6 milioni di telespettatori per il match tra Italia e Germania - infoitcultura : Ascolti tv, grandi numeri per DallArenaLucio Rai 1 vola. Male New Amsterdam -