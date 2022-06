Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 09.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA, ANCHE PER UN INCIDENTE PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E-FIUMICINO SI RALLENTA ANCHE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E AURELIA, A SEGUIRE TRA-FIUMICINO E COLOMBO E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENENZIALE EST, NEI DUE CASI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE SULLA CASILINA, ANCORA ...