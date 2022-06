Usura aggravata ai danni del titolare di un bar | arrestato un 28enne

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nelle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti delLuca Bifulco, emessa su richiesta della Procura, ovvero dal G.I.P. dott.ssa Marilena Albarano. La fattispecie di reato contestata riguarda una ipotesi dicommessa in danno aldi un bar di Salerno, il quale, a causa delle difficoltà economiche acuitesi nel periodo della pandemia da Covid 19, si era rivolto alper un prestito. Bifulco gli aveva concesso la somma complessiva di 8mila euro che il commerciante di Salerno avrebbe dovuto restituirgli con un importo aggiuntivo, a titolo di interessi, nella misura del 20% su ...

