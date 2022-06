Storia di Miro - Un podcast non binario: puntata 1 (Di venerdì 10 giugno 2022) Miro è una persona trans non binaria, e in questo podcast si racconta senza veli e senza giri di parole. Nel primo capitolo, Io, partiamo proprio da lui stesso, dal suo passato. Perché la sua Storia è indispensabile per capire il suo presente e per proiettarsi nel suo futuro. Chi sono è la prima puntata del nuovo podcast di Vanity Fair Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 giugno 2022)è una persona trans non binaria, e in questosi racconta senza veli e senza giri di parole. Nel primo capitolo, Io, partiamo proprio da lui stesso, dal suo passato. Perché la suaè indispensabile per capire il suo presente e per proiettarsi nel suo futuro. Chi sono è la primadel nuovodi Vanity Fair

Violett11315738 : RT @laziocrazia: Tranquilli, è vecchio. La cosa peggiore capitata a Miro Klose, e che non ci permette tuttora di ammirarne pienamente la g… - flamanc24 : RT @laziocrazia: Tranquilli, è vecchio. La cosa peggiore capitata a Miro Klose, e che non ci permette tuttora di ammirarne pienamente la g… - chimentimattia : RT @laziocrazia: Tranquilli, è vecchio. La cosa peggiore capitata a Miro Klose, e che non ci permette tuttora di ammirarne pienamente la g… - massicastaldi : RT @laziocrazia: Tranquilli, è vecchio. La cosa peggiore capitata a Miro Klose, e che non ci permette tuttora di ammirarne pienamente la g… - ceciliagranati : RT @laziocrazia: Tranquilli, è vecchio. La cosa peggiore capitata a Miro Klose, e che non ci permette tuttora di ammirarne pienamente la g… -