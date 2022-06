Sport in tv oggi (venerdì 10 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 10 giugno 2022) Una nuova giornata ricca di Sport, quella di oggi, venerdì 10 giugno. Si comincia fin dalle prime ore del mattino con la Nations League di volley e l’Italia protagonista contro la forte Polonia, volendo riscattare il ko contro la Francia. Si entra poi nel vivo con la prima giornata dei Mondiali di beach volley a Roma e con i tanti tornei di tennis previsti, tra cui quello sull’erba di Stoccarda che proporrà un incontro inedito a livello ATP tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Un bel derby con tanto interesse. Focus poi sul ciclismo, con la sesta tappa del Giro del Delfinato che promette spettacolo. Sarà poi il primo giorno delle prove libere del GP di Azerbaijan di F1, con la Ferrari a caccia di risposte dopo le delusioni di Montecarlo e di Barcellona. In serata la Nations League di calcio e la Finale Scudetto del ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Una nuova giornata ricca di, quella di10. Si comincia fin dalle prime ore del mattino con la Nations League di volley e l’Italia protagonista contro la forte Polonia, volendo riscattare il ko contro la Francia. Si entra poi nel vivo con la prima giornata dei Mondiali di beach volley a Roma e con i tanti tornei di tennis previsti, tra cui quello sull’erba di Stoccarda che proporrà un incontro inedito a livello ATP tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Un bel derby con tanto interesse. Focus poi sul ciclismo, con la sesta tappa del Giro del Delfinato che promette spettacolo. Sarà poi il primo giorno delle prove libere del GP di Azerbaijan di F1, con la Ferrari a caccia di risposte dopo le delusioni di Montecarlo e di Barcellona. In serata la Nations League di calcio e la Finale Scudetto del ...

