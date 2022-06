Sissi parte per il suo primo tour musicale: tutte le date per l’estate (Di venerdì 10 giugno 2022) Il primo tour musicale estivo di Sissi Il 27 maggio è uscito il suo primo EP e adesso si sta preparando per portare la sua musica sui palchi d’Italia. Stiamo parlando di Sissi, una degli allievi finalisti di Amici 21 che si è conquistata anche il premio della Critica. La giovane cantante, dopo aver firmato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilestivo diIl 27 maggio è uscito il suoEP e adesso si sta preparando per portare la sua musica sui palchi d’Italia. Stiamo parlando di, una degli allievi finalisti di Amici 21 che si è conquistata anche il premio della Critica. La giovane cantante, dopo aver firmato L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

FCatarella13 : RT @sissicious: Cantare dal vivo è sempre stata parte di me, ora mi sembra un sogno farlo insieme a voi ?? Non vedevo l’ora di dirvelo, ci… - siateliberi_ : RT @sissicious: Cantare dal vivo è sempre stata parte di me, ora mi sembra un sogno farlo insieme a voi ?? Non vedevo l’ora di dirvelo, ci… - JosephineBe : RT @sissicious: Cantare dal vivo è sempre stata parte di me, ora mi sembra un sogno farlo insieme a voi ?? Non vedevo l’ora di dirvelo, ci… - SabrinaGelli1 : RT @sissicious: Cantare dal vivo è sempre stata parte di me, ora mi sembra un sogno farlo insieme a voi ?? Non vedevo l’ora di dirvelo, ci… - Newss28007392 : RT @sissicious: Cantare dal vivo è sempre stata parte di me, ora mi sembra un sogno farlo insieme a voi ?? Non vedevo l’ora di dirvelo, ci… -