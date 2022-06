Salario minimo? Vittorio Feltri: meglio i redditi massimi. Ecco come si risolve il problema (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono perfettamente consapevole di non essere la persona più adatta a discutere di Salario minimo, visto che a me preme soltanto il Salario massimo. Eppure, forse proprio per questo, posso compiere un ragionamento. In Italia gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa, mi verrebbe da concludere che il nostro Paese pertanto non abbia esigenza di un Salario minimo, semmai di un Salario decente che consenta ai lavoratori di non vivere nella miseria. Tra l'altro i sindacati dovrebbero sapere una cosa elementare: i contratti collettivi di quasi tutti i dipendenti si applicano su tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Palermo. I compensi dei metalmeccanici, per fare un esempio, sono quelli stabiliti dopo lunghe trattative tra le parti in causa. Lo stesso vale per ogni altra categoria. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono perfettamente consapevole di non essere la persona più adatta a discutere di, visto che a me preme soltanto ilmassimo. Eppure, forse proprio per questo, posso compiere un ragionamento. In Italia gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa, mi verrebbe da concludere che il nostro Paese pertanto non abbia esigenza di un, semmai di undecente che consenta ai lavoratori di non vivere nella miseria. Tra l'altro i sindacati dovrebbero sapere una cosa elementare: i contratti collettivi di quasi tutti i dipendenti si applicano su tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Palermo. I compensi dei metalmeccanici, per fare un esempio, sono quelli stabiliti dopo lunghe trattative tra le parti in causa. Lo stesso vale per ogni altra categoria. ...

