Riforma reclutamento docenti, la prossima settimana sarà decisiva. I partiti all’assalto per i cambiamenti (Di venerdì 10 giugno 2022) La prossima settimana sarà decisiva per la Riforma del reclutamento docenti, il decreto 36 con all'interno anche le misure per la scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 giugno 2022) Laper ladel, il decreto 36 con all'interno anche le misure per la scuola. L'articolo .

Pubblicità

EnricaIsabettin : RT @orizzontescuola: Riforma reclutamento docenti, la prossima settimana sarà decisiva. I partiti all’assalto per i cambiamenti https://t.c… - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, la prossima settimana sarà decisiva. I partiti all’assalto per i cambiamenti - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Riforma reclutamento: abilitazione e assunzione precari i nodi da sciogliere. Si cercano 470 milioni per evitare il ta… - orizzontescuola : Riforma reclutamento: abilitazione e assunzione precari i nodi da sciogliere. Si cercano 470 milioni per evitare il… - CorriereUniv : Problemi nel #governo per la #riforma del #reclutamento della #scuola -