Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata (Di venerdì 10 giugno 2022) Rebel Wilson ha appena fatto coming out nel modo più dolce di sempre. Lo ha fatto sui social pubblicando un selfie con Ramona Agruma, imprenditrice e fondatrice del marchio di vestiti Lemon Ve Limon, presentandola al mondo come la sua nuova fidanzata. “Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney” ha scritto l’attrice di Pitch Perfect nella didascalia, aggiungendo l’hashtag #LoveIsLove. Awww! Rebel Wilson ha salvato il pride month QUEEN pic.twitter.com/udNFNq2Tuj — nila??????? WILL SEE LOUIS (@nyla dumb) June 10, 2022 Il post ha ricevuto già migliaia di apprezzamenti e commenti, fra cui anche quelli di molte celebrità. Fra loro anche Melanie Griffith; la co-star di Pitch Perfect ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 giugno 2022)ha appena fattoout nel modo più dolce di sempre. Lo ha fatto sui social pubblicando un selfie con Ramona Agruma, imprenditrice e fondatrice del marchio di vestiti Lemon Ve Limon,ndola al mondo come la sua nuova. “Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney” ha scritto l’attrice di Pitch Perfect nella didascalia, aggiungendo l’hashtag #LoveIsLove. Awww!ha salvato il pride month QUEEN pic.twitter.com/udNFNq2Tuj — nila??????? WILL SEE LOUIS (@nyla dumb) June 10, 2022 Il post ha ricevuto già migliaia di apprezzamenti e commenti, fra cui anche quelli di molte celebrità. Fra loro anche Melanie Griffith; la co-star di Pitch Perfect ...

