Realtà silenti a Ragusa

(Di venerdì 10 giugno 2022)– Tutto pronto per il vernissage di “”, la mostra di arte contemporanea proposta da Artisticamente Med in programma da sabato 11 al 19 giugno nell’auditorium di San Vincenzo Ferreri a Ibla. L’appuntamento di apertura è per domani alle 18 con gli artisti che animano la kermesse, vale a dire Giovanna Giacquinta, Silvana Salinaro, Andrea Calabrò e Marcello Migliorisi, a vestire il ruolo di padroni di casa. Interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di, Clorinda Arezzo, mentre la mostra sarà presentata dall’avvocato Giovanna Latino. Sarà presente il sindaco Giuseppe Cassì.L’iniziativa, infatti, si fregia del patrocinio dell’ente di palazzo dell’Aquila. In occasione del vernissage, ci sarà anche l’intrattenimento musicale con il Duo romantico formato dal mezzosoprano Giada Scarpato e dal ...

