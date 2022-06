Putin si paragona a Pietro il Grande | ' Nostra sfida è tornare e rafforzarci'

Pubblicità

Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia. Il racconto di due zar: Putin celebra Pietro il Grande (e lo paragona a se stesso).

Fiamme e devastazione, che succede in Russia: gli ucraini esultano Intanto il presidente russo Vladimirha ribadito le sue ambizioni sullo scacchiere geopolitico. Ha reso omaggio allo zar ...Ebbene, a quanto pare, spetta anche a noi tornare e rafforzarci', le parole diparlando di Pietro il Grande.Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, Putin si paragona a Pietro il Grande: 'Spetta a noi rafforzare Paese' ...Putin come Pietro il Grande. Almeno secondo lo stesso presidente russo che ieri incontrando i giovani imprenditori del suo Paese si è paragonato allo zar in occasione del ...