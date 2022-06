Per lavorare in un posto statale con il diploma o la laurea ecco 7 Province che stanno assumendo a tempo indeterminato (Di venerdì 10 giugno 2022) Scade l'11 giugno, invece, il bando della Provincia di Modena apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio. L'estratto riguarda la selezione, per soli esami, di un posto di istruttore ... Leggi su proiezionidiborsa (Di venerdì 10 giugno 2022) Scade l'11 giugno, invece, il bando della Provincia di Modena apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio. L'estratto riguarda la selezione, per soli esami, di undi istruttore ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Autostrada, autogrill direzione Carrara. Senza lo sconto benzina chiesto e ottenuto dalla Lega (25 centesimi al lit… - repubblica : Lo chef Borghese invita a lavorare gratis per fare gavetta, i livornesi lo accolgono con gli strisioni: 'No agli sc… - Mov5Stelle : Negli ultimi 10 anni 46 mila tra medici e infermieri hanno lasciato il Servizio sanitario nazionale per andare a la… - mad3_in_1taly : @danse_lune @lunae___basta_ Preferiscono lavorare per mandarci te in terapia ?? - marcocampanari : RT @FilippoTortu: Una gara che mi soddisfa a metà. Partenza così così e finale in crescendo. Non abbastanza per regalare a questo meravigli… -