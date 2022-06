"Niente da spiegare, chiedi solo scusa". Del Debbio zittisce il nordafricano, ovazione in studio | Video (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo i fatti di Peschiera del Garda, con il branco di nordafricani che ha preso di mira delle giovani italiane su un treno turistico, si riaccende il dibattito su immigrazione e integrazione. A Dritto e rovescio, su Rete 4, interviene Laura Ravetto, esponente della Lega. "Non c'è integrazione se non c'è il lavoro, e in Italia il tasso di disoccupazione è alto, e flussi migratori moderati. La politica dei porti aperti ha provocato questo disastro sociale, se tu fai arrivare più persone di quanto il sistema ne possa avere il sistema salta". "Seconda cosa - aggiunge la Ravetto, in studio -: l'integrazione non esiste ope legis, non esiste per legge, ma va verificata su dati reali. Questa proposta della sinistra sullo Ius Scholae, che vorrebbe dare la cittadinanza indipendentemente da una verifica reale sulla volontà di integrarsi, è la strada sbagliata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo i fatti di Peschiera del Garda, con il branco di nordafricani che ha preso di mira delle giovani italiane su un treno turistico, si riaccende il dibattito su immigrazione e integrazione. A Dritto e rovescio, su Rete 4, interviene Laura Ravetto, esponente della Lega. "Non c'è integrazione se non c'è il lavoro, e in Italia il tasso di disoccupazione è alto, e flussi migratori moderati. La politica dei porti aperti ha provocato questo disastro sociale, se tu fai arrivare più persone di quanto il sistema ne possa avere il sistema salta". "Seconda cosa - aggiunge la Ravetto, in-: l'integrazione non esiste ope legis, non esiste per legge, ma va verificata su dati reali. Questa proposta della sinistra sullo Ius Scholae, che vorrebbe dare la cittadinanza indipendentemente da una verifica reale sulla volontà di integrarsi, è la strada sbagliata. ...

