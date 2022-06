Nelle lingue i parenti non sono tutti uguali (Di venerdì 10 giugno 2022) In arabo si fa distinzione se la zia o lo zio sono da parte di madre o di padre. In Giappone e in Cina ci sono termini diversi per indicare il fratello o la sorella più grandi e quelli più piccoli. Ma ogni lingua dà importanza a suo modo alla famiglia. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 10 giugno 2022) In arabo si fa distinzione se la zia o lo zioda parte di madre o di padre. In Giappone e in Cina citermini diversi per indicare il fratello o la sorella più grandi e quelli più piccoli. Ma ogni lingua dà importanza a suo modo alla famiglia. Leggi

