“Ma si sono lasciati?” La scoperta sulla coppia di UeD E nel mezzo spunta il nome di Riccardo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) UeD, ladopo la scelta. Ultimi aggiornamenti dal fronte del dating show di Maria De Filippi . Per le coppie uscite insieme dal programma, il tempo è tutto da vivere. A distanza di poche settimane dalla fine della stagione del programma, riflettori accesi sul cavaliere del Trono Over che dopo aver fatto chiarezza sul vociferato capolinea raggiunto con la dama, lancia anche una frecciatina aGuarnieri. Lariguarda Fabio Antonucci e Gloria Nicoletti che dal momento della scelta di intraprendere una frequentazione ad oggi non hanno mai condiviso con i fan alcuni scatti disui social. Insomma, in casi simili le indiscrezioni su una rottura fanno presto a circolare veloci. Sarebbe stato il cavaliere a rompere il silenzio, ma non senza tirare in ballo anche...