Lista di proscrizione | Caracciolo a La7 | “Quadro triste delle nostre istituzioni | chi a titolo di stabilire ciò che è vero e ciò che è falso?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Quello che colpisce, e sicuramente è una notizia quella pubblicata dal Corriere della Sera, è la qualità di questa notizia che ci dà unabbastanzadi come funzionano le”. Così Lucio, direttore di Limes, intervenuto a Otto e mezzo su La7, commentando la “di” dei “filoputiniani” pubblicata dal quotidiano di via Solferino. “È chiaro che la propaganda è il sale di qualsiasi guerra. Il problema è, ma chi hadidal punto di vista istituzionale ciò che è spendibile come notizia in quanto verità e ciò che è censurabile in quanto falsità. Cioè quale autorità superiore è in grado didove comincia la notizia vera e dove comincia quella ...