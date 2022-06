Le mani del PSG su De Ligt (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Paris Saint Germain potrebbe presto sferrare un assalto per provare a prendere De Ligt. La Juventus studia, però, il rinnovo Matthijs De Ligt e la Juventus stanno trattando il rinnovo, lo sappiamo da settimane. Il calciatore, però, in una recente intervista si è sbilanciato aprendo uno squarcio enorme nel mercato bianconero. Il forte difensore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Paris Saint Germain potrebbe presto sferrare un assalto per provare a prendere De. La Juventus studia, però, il rinnovo Matthijs Dee la Juventus stanno trattando il rinnovo, lo sappiamo da settimane. Il calciatore, però, in una recente intervista si è sbilanciato aprendo uno squarcio enorme nel mercato bianconero. Il forte difensore L'articolo

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Obiettivo dichiarato delle repubbliche separatiste. Intanto la sponda occupata del Mar d’Azof è saldamente nelle ma… - FBiasin : #Gattuso accusato di razzismo, omofobia, forse pure della guerra in Ucraina è la riprova che viviamo in un’epoca se… - RaiTre : Immenso talento del cinema e della musica. ???? #LucaMarinelli canta “Mani bucate”, di Sergio Endrigo, incredibile b… - ProfEmilioMart1 : RT @ocdcuria: Italia: il 4 Giugno, nel Santuario della Madonna delle Laste (Trento), fra Emanuele di Maria e fra Giuseppe della Risurrezion… - C_Brian_Copas : RT @Dida_ti: ??L'amore è argento vivo nelle mani. Lascia le dita aperte e rimarrà. Chiudile, e sfreccerà via?? Dorothy Parker #7giugno #go… -