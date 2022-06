Lazio, ora bisogna fare cassa: in uscita Muriqi, Vavro ed Escalante (Di venerdì 10 giugno 2022) Cedere per sbloccare gli acquisti. Il mercato è già entrato nel vivo e la Lazio di deve trovare ad affrontare il solito problema degli esuberi. Il patron Lotito la scorsa settimana è stato chiaro con ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Cedere per sbloccare gli acquisti. Il mercato è già entrato nel vivo e ladi deve trovare ad affrontare il solito problema degli esuberi. Il patron Lotito la scorsa settimana è stato chiaro con ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Peste suina, positivi due maiali di allevamento in Lazio. Il commissario: “Ora abbattimenti rapidi e la zona rossa… - XoquinsRevival : RT @leggoit: Lazio, ora bisogna fare cassa: in uscita Muriqi, Vavro ed Escalante - GattoMiagolante : Propongo d’ora in poi di fare noi tutti personalmente gli auguri ai giocatori e agli ex giocatori della Lazio per f… - leggoit : Lazio, ora bisogna fare cassa: in uscita Muriqi, Vavro ed Escalante - tradizionelazio : ???| SONDAGGIO Nulla di concreto per ora,ma #Sommer come #portiere della #Lazio vi piacerebbe? ?? -