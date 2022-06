Inter | “Amala” non è solo una canzone ma qualcuno sarà tradito

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sempre più pazza la situazione in casacon i giocatori a dichiarare amore eterno e la necessità del club di dover fare cassa L’impressione è che nonun’estate banale in casa. I primi vagiti di calciomercato sono stati davvero accattivanti, con numerose trattative sul tavolo che Marotta e Ausilio stanno portando avanti con la consueta arguzia. Dal colpaccio Dybala al colosso Bremer, dalla freccia Bellanova al cerebrale Asllani, passando della clamorosa suggestione del ritorno del figliol prodigo Romelu Lukaku. Davvero un inizio giugno scoppiettante che però mantiene sul capo una pesantissima spada di Damocle, il bilancio. SEGUITECI SUL NOSTRO NUOVO PROFILO INSTAGRAM Perché lo sanno anche i muri che il club nerazzurro abbia fior di debiti da estinguere e che il suo mercato debba essere virtuoso sul piano ...

Advertising

laganheart : Illustrami Pazza Inter senza dirmi Pazza Inter #amala #ChinoManiac #Recoba #Uruguay #InterFans #Inter #nostalginter… - eia58 : RT @spondainter: Sei veramente un FENOMENO!!! @lautaromartinez EL TORO ???????? ??????????? ?????? @spondainter ?????? #inter #intermilan #internazio… - eia58 : RT @spondainter: Matrix... e quindi? ???????? ??????????? ?????? @spondainter ?????? #inter #intermilan #internazionale #fcim #fcinter #finalecoppait… - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Marotta chiude per Asllani ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - poverainter : Tutti i nomi che ci stanno accostando sono fumo negli occhi in preparazione delle uscite pesanti (più di una) che c… -

Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo: 'È una gioia infinita, che dura una vita, Pazza'. ...Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendoÈ una gioia infinita, che dura una vita, Pazza" Ma non nasconde la gioia per la nuova avventura: "Sono davvero entusiasta di iniziare con ...Sempre più pazza la situazione in casa Inter con i giocatori a dichiarare amore eterno e ... Segnale tangibile di un gruppo forte, coeso e attaccato alla maglia. Insomma, “Amala” non è solo una ...Le parole del giornalista: "Il mercato dell'Inter è talmente movimentato che mi sembrano le 11 sedie in cui tutti girano intorno" ...