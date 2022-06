Frattesi, c’è l’ok di Mourinho (Di venerdì 10 giugno 2022) La Roma potrebbe provare a riprendere Davide Frattesi. José Mourinho avrebbe già dato il suo consenso all’operazione Le strade di Davide Frattesi e della Roma potrebbero incrociarsi nuovamente. Il centrocampista, cresciuto proprio tra le fila giallorosse, potrebbe tornare presto a vestire la maglia con cui è entrato nel grande calcio. Il giocatore azzurro – fresco L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) La Roma potrebbe provare a riprendere Davide. Joséavrebbe già dato il suo consenso all’operazione Le strade di Davidee della Roma potrebbero incrociarsi nuovamente. Il centrocampista, cresciuto proprio tra le fila giallorosse, potrebbe tornare presto a vestire la maglia con cui è entrato nel grande calcio. Il giocatore azzurro – fresco L'articolo

Siamo sicuri che l'Italia sia una Nazionale priva di talento ... uno dei centrocampisti più continui e completi d'Europa (Verratti) e poi diversi giocatori nati dopo il 1995 (Zaniolo, Raspadori, Calabria, Udogie, Mancini, Frattesi, Kean), ragazzi che magari non ... Il tesoretto per Mourinho: ecco 25 milioni per la svolta a centrocampo Al netto delle situazioni che potrebbero svilupparsi infuturo su Zaniolo o Ibanez , la Roma cerca un tesoretto dal centrocampo destinato a cambiare pelle: si parla anche di Frattesi su cui il club ... Corriere dello Sport ... uno dei centrocampisti più continui e completi d'Europa (Verratti) e poi diversi giocatori nati dopo il 1995 (Zaniolo, Raspadori, Calabria, Udogie, Mancini,, Kean), ragazzi che magari non ...Al netto delle situazioni che potrebbero svilupparsi infuturo su Zaniolo o Ibanez , la Roma cerca un tesoretto dal centrocampo destinato a cambiare pelle: si parla anche disu cui il club ... Roma, da Maxime Lopez a Guedes: nasce lo squadrone per Mourinho