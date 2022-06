Ecco il documento degli 007 sui putiniani d’Italia

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Non esiste un Grande Fratello, una Spectre in Italia: nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone”. Così il sottosegretario Franco Gabrielli, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, in una conferenza stampa convocata da Palazzo Chigi, in merito al bollettino sulla disinformazione russa desecretato oggi. Si tratta, ha continuato, di “attività di ricognizione di fonte aperte, non ha nulla a che vedere con attività di penetrazione informativa. Non ha nulla che possa essere identificato con la schedatura, il dossieraggio”. CLICCA QUI PER SFOGLIARE IL BOLLETTINO “Si riesumano”, ha detto in merito alle accuse di dossieraggio, ”tempi e circostanze che ci eravamo lasciati alle spalle”. Il, in cui non c’è una lista di nomi, “è arrivato nelle mani dei giornalisti non perché sceso dal cielo, è stato editato il 3 giugno, le stesse tempistiche fanno ...