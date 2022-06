DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: alle 16.00 il via alla FP2, prosegue la sfida Ferrari-Red Bull (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla seconda sessione di prove libere del GP Azerbaijan 2022, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2022, valido come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si comincia a fare sul serio tra i muri del circuito cittadino di Baku, dopo una FP1 che ha già delineato un nuovo confronto diretto tra Ferrari e Red Bull per il vertice. Sergio Perez è stato il ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutiseconda sessione di prove libere del GP Azerbaijan, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutidella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan, valido come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si comincia a fare sul serio tra i muri del circuito cittadino di, dopo una FP1 che ha già delineato un nuovo confronto diretto trae Redper il vertice. Sergio Perez è stato il ...

