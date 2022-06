Chiama la polizia e ordina una pizza margherita: si salva così dal compagno violento (Di venerdì 10 giugno 2022) Ha telefonato al 112 simulando di ordinare una pizza margherita. Gli agenti della polizia di Stato hanno capito subito che si trattava di una richiesta di aiuto e hanno mandato sul posto, a Rimini, una volante per verificare cosa stava accadendo... Leggi su today (Di venerdì 10 giugno 2022) Ha telefonato al 112 simulando dire una. Gli agenti delladi Stato hanno capito subito che si trattava di una richiesta di aiuto e hanno mandato sul posto, a Rimini, una volante per verificare cosa stava accadendo...

Pubblicità

LetiziaFirenze : Il custode dello stabilimento balneare chiama la polizia: nella notte rotti 24 lucchetti delle cabine - ToscanaInDi… - gianpaolomartel : RT @FilippoGiov: Firenze, 15enne entra in aula con una pistola giocattolo. Il preside chiama la polizia - Cronaca - FilippoGiov : Firenze, 15enne entra in aula con una pistola giocattolo. Il preside chiama la polizia - Cronaca - abmreport : Tenta di violentare un minore: un passante chiama la Polizia, in manette un uomo - O0O0O000O0O0 : Noi non abbiamo problemi a combatterli. Il nostro problema polizia si chiama. Perché se proviamo a difenderci da ch… -