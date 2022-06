Castelfidardo in lacrime per Riccardo | ma non è chiara la dinamica dell' incidente choc con la mietitrebbia | la Procura indaga

Advertising

corriereadriatico.it

... vicino al parco del Monumento, i funerali di Riccardo Menghini , il centauro 26enne che è morto mercoledì nel terribile incidente stradale avvenuto verso le 13 davanti l'ex ospedale di...APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIOè inper la scomparsa a 63 anni del... Castelfidardo in lacrime per Riccardo, ma non è chiara la dinamica dell'incidente choc con la mietitrebbia: la CASTELFIDARDO - Si terranno domani pomeriggio alle 16 nella chiesa di Sant’Antonio, vicino al parco del Monumento, i funerali di Riccardo Menghini, il centauro 26enne che è morto mercoledì nel ...Castelfidardo, la disperazione del padre arrivato sul luogo dell’incidente. Un dosso avrebbe fatto da rampa per il volo contro una mietitrebbia ...