Calenda sul 'terzo polo': 'Con Renzi non c'è dualismo, lui approderà a un'alleanza con il Pd' (Di venerdì 10 giugno 2022) I due erano legati ma non si sopportano troppo, essendo due galli nello stesso - ipotetico - pollaio. Per la leadership di un eventuale terzo polo "non c'è dualismo con Matteo Renzi , lui fa un ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 giugno 2022) I due erano legati ma non si sopportano troppo, essendo due galli nello stesso - ipotetico - pollaio. Per la leadership di un eventuale"non c'ècon Matteo, lui fa un ...

Pubblicità

franco_sala : Oggi, sul #Corriere , ottimo articolo della bravissima giornalista e amica @PaolaDiCaro . Da leggere. Complimenti… - laura_ceruti : @ardigiorgio @ConteZero76 @CarloCalenda Va bè Calenda lasciamolo perdere che dice tutto e fa il contrario di tutto!… - lucia_pal : @MarcantonioCec1 @GiovaQuez Si aggrappano a Conte, non avendo altro. Con gli altri di centro, tipo Calenda e Renzi,… - AnnaRomanelli65 : Per attaccare il candidato sindaco di #sestosangiovanni #MicheleFoggetta si scomodano Boschi, Calenda ed altri, al… - _Gi_Ci_ : @pbersani @lageloni Per quanto mi riguarda, non voterò - localmente e sul piano nazionale - nessun candidato del 'c… -