Britney Spears, nozze rovinate dall'ex Jason Alexander: l'accaduto (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex marito ha fatto irruzione nell'abitazione della Pop Star Non c'è davvero pace per Britney Spears. Prima la causa legale contro il padre, poi la perdita del bambino e ora le nozze rovinate. La cantante infatti, stando ai rumor e a quanto raccontato da Paople, nella giornata di ieri 9 giugno, si sarebbe dovuta sposare con il suo compagno, il personal trainer Sam Asghari incontrato nel 2016. Peccato che il primo marito della pop star, Jason Alexander, abbia tentato di mettere i bastoni tra le ruote facendo irruzione nell'abitazione dell'ex reginetta della musica pop. A riportare la notizia il sito americano "TMZ". Dopo il fatto è arrivata subito la polizia, con Alexander fermato dai body guard della villa.

