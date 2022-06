Bomba sotto l’abitazione di una donna in valle Caudina | scenario ribaltato dopo la prima condanna | 34enne assolto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRotondi (Av) – La Corte d’Appelo ribalta tutto e assolve Ettore Cuozzo: l’uomo fu arrestato per la detenzione di un ordigno micidiale e minacce di morte. La Corte D’Appello di Napoli, IV Sez. Penale, haEttore Cuozzo, di Rotondi, 34 anni, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci. In particolare l’uomo era imputato di porto e detenzione illegale in luogo pubblico di un ordigno micidiale e di minacce gravi ai danni di una, perché, posizionando l’ordignodella stessa, in Rotondi, minacciava quest’ultima e la sua famiglia di morte. In primo grado il Tribunale di Avellino infliggeva a Ettore Cuozzo 3 anni e 7 mesi di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. La Corte D’Appello, accogliendo le tesi dell’Avv. Fucci, ha ...