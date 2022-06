Basket, finale playoff Serie A2 2021/2022: Verona vince gara-3, Udine battuto 66-56 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tezenis Verona si impone 66-56 contro Apu Old Wild West Udine nella sfida valida come gara-3 della finale del Tabellone Oro dei playoff di Serie A2 2021/2022 di Basket. Dopo una prima parte di match equilibrata, la formazione di casa ha dominato dal terzo quarto in poi chiudendo il match con dieci punti di vantaggio. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Partenza a tutta di Verona che vola sul 9-2 con nove punti consecutivi, ma Udine reagisce subito trovando il pareggio sul 16-16 e chiudendo il primo quarto in vantaggio sul 16-19. Controsorpasso dei padroni di casa che all’inizio del secondo parziale prendono nuovamente le distanze trovando il massimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Tezenissi impone 66-56 contro Apu Old Wild Westnella sfida valida come-3 delladel Tabellone Oro deidiA2di. Dopo una prima parte di match equilibrata, la formazione di casa ha dominato dal terzo quarto in poi chiudendo il match con dieci punti di vantaggio. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Partenza a tutta diche vola sul 9-2 con nove punti consecutivi, mareagisce subito trovando il pareggio sul 16-16 e chiudendo il primo quarto in vantaggio sul 16-19. Controsorpasso dei padroni di casa che all’inizio del secondo parziale prendono nuovamente le distanze trovando il massimo ...

