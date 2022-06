Atletica | Crippa all’assalto del miglio a Milano | Bruni in gara a Innsbruck

(Di venerdì 10 giugno 2022) Yeman(Fiamme Oro) sarà il protagonista della terza edizione del Trofeo Don Kenya Run, sesta tappa del circuito del Club delin programma domani all’Arena di. L’azzurro torna in pista dopo la grande prova di giovedì al Golden Gala di Roma, dove ha corso in 13:04.95 sui 5000 a un paio di secondi dal suo record italiano. Attesa anche per i gemelli Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica), con quest’ultimo diventato il quarto azzurro di sempre sui 3000 siepi con l’8:11.00 del Golden Gala. A completare un cast di primo livello in chiave italiana ci saranno Mattia Padovani (Lecco Colombo Costruzioni), Mohad Abdikadar (Aeronautica), Samuel Medolago (Valle Brembana) e David Nikolli (Caivano Runners). Nelfemminile in prima fila ...

