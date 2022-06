ASCOLTI TV 9 GIUGNO 2022: LE REPLICHE DI DON MATTEO (17,6%) E SCHERZI A PARTE (13,8%), DEL DEBBIO (8%), GOLDEN GALA (Di venerdì 10 giugno 2022) Don MATTEO 12 ASCOLTI TV 9 GIUGNO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 665 14.30Tg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – 1331 13.70Tg1 – xReferendum 2022 – xDon MATTEO – xDon MATTEO – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1474 17.90Reazione a Catena – 2441 23.80Reazione a Catena – 3781 28.10Tg1 – xSoliti Ignoti (R) – xDon MATTEO (R) – 2880 17.60 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xIsola dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 10 giugno 2022) Don12TV 9· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 665 14.30Tg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – 1331 13.70Tg1 – xReferendum– xDon– xDon– xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1474 17.90Reazione a Catena – 2441 23.80Reazione a Catena – 3781 28.10Tg1 – xSoliti Ignoti (R) – xDon(R) – 2880 17.60 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xIsola dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – ...

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di… - fabiofabbretti : Sfida tra repliche: #DonMatteo (2,8 mln - 17.6%) batte #ScherziAParte (1,9 mln - 13.8%). #DrittoeRovescio 8%. Il… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 9 giugno 2022: Don Matteo Scherzi a parte The Good Doctor Radio Zeta Future Hits Live dati Audit… - zazoomblog : Ascolti tv Scherzi a Parte: quanto ha fatto la puntata ieri 9 giugno 2022? - #Ascolti #Scherzi #Parte: #quanto -