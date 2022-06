Amici 22, altro che addio. Belle notizie: a sorpresa arriva la prima conferma (Di venerdì 10 giugno 2022) Amici 22 professori? L’edizione numero 21 si è da poco conclusa ma come accade anche per molti altri programmi le indiscrezioni non vanno in vacanza. E così sembrano già esserci delle grandi e importanti novità sul cast che tra qualche mese sarà di nuovo nella scuola più famosa della tv. Ci saranno conferme, ci saranno addii e dunque nuovi insegnanti per i futuri cantanti e ballerini? Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”. Amici 22 professori: “La prima conferma” Tra i professori di Amici 22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi. Dovrebbe essere riconfermata anche Veronica Peparini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)22 professori? L’edizione numero 21 si è da poco conclusa ma come accade anche per molti altri programmi le indiscrezioni non vanno in vacanza. E così sembrano già esserci delle grandi e importanti novità sul cast che tra qualche mese sarà di nuovo nella scuola più famosa della tv. Ci saranno conferme, ci saranno addii e dunque nuovi insegnanti per i futuri cantanti e ballerini? Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.22 professori: “La” Tra i professori di22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi. Dovrebbe essere rita anche Veronica Peparini, ...

