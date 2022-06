Vestalia | la dea Vesta custode del fuoco di Roma fra storia e mitologia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 giugno 2022), le celebrazioni in onore adea del focolare in cui ardeva, senza interruzioni, ilsacro di. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente,( Cicerone) i rituali dedicati alladel focolare domestico che si svolgevano nella settimana dal 7 al 15 giugno., la deae il culto del focolare domestico Ierano dei rituali in onore della dea; figlia di Saturno (Crono) e di Opi, sorella di Giove, Nettuno, Plutone, Cerere e Giunone. Il suo corrispettivo greco è Estia; tuttavia, nellana, la figura diassume una valenza e una rilevanza molto più acuita, ...