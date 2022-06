Vertice Draghi-Macron con promessa di un Recovery bis | nuovo asse

(Di giovedì 9 giugno 2022) Marioè stato a cena daa Parigi. Primo bilaterale Italia-Francia dopo la rielezione del presidente francese. All’ombra della Tour Eiffel - si legge sul Corriere della Sera - il premier è arrivato per aprire oggi il meeting dell’Ocse che vede l’Italia presidente di turno e non si è fatto scappare l’occasione di una cena all’Eliseo, durata quasi quattro ore. Nel menu, il sostegno all’Ucraina dopo il via libera della Ue al sesto pacchetto di sanzioni, la necessità di rafforzare l’autonomia dell’Unione sulla difesa e sull’energia e la vicendevole voglia di rinsaldare ancor più le relazioni tra Parigi e Roma sulle basi del Trattato del Quirinale. E a sorpresa, anche l'apertura per un possibileplan bis. Segui su affaritaliani.it

Advertising

PoliticaNewsNow : Mario Draghi incontra Macron all'Eliseo: i punti del vertice - DonLega : @ConteZero75 Pensa che ieri c'e stato il vertice macron draghi. Cristo se sei idiota! ???? - 24Mattino : In Europa passa il piano #FitFor55; su questo voto la maggioranza di #Draghi si è spaccata; vertice Draghi-#Macron… - francesco801004 : Vertice Draghi-Macron, patto sul nuovo Recovery. Parigi: Italia a rischio senza il premier - francofontana43 : A Parigi vertice Macron - Draghi Se son rose fioriranno… @Stef_Montefiori, @Corriere -

... il giorno in cui il presidente Marioverrà in Parlamento a relazionare sullo stato della ... Biden: la guerra in Ucraina accresce rischi simili in Asia - Pacificoa Tokio col premier ...Sin dalstraordinario dei Ventisette di Versailles, il primo dopo l'inizio della guerra,e Macron hanno sostenuto senza successo l'ipotesi di un nuovo Recovery plan. Le probabilità di ...Cena a Parigi tra il premier e il presidente francese. Sul tavolo anche l’ingresso di Kiev nell’Ue, su cui restano distanze. Oggi la ministeriale Ocse ...Il vertice con il presidente francese sulle emergenze emerse con la guerra in Ucraina: crisi del grano, energetica, difesa, sicurezza e Nato ...