Vertice Draghi-Macron con promessa di un Recovery bis Confindustria francese | In Ue comanda anche l' Italia

(Di giovedì 9 giugno 2022) Marioè stato a cena daa Parigi. Primo bilaterale-Francia dopo la rielezione del presidente. All'ombra della Tour Eiffel - si legge sul Corriere della Sera - il premier è arrivato per aprire oggi il meeting dell'Ocse che vede l'presidente di turno e non si è fatto scappare l'occasione di una cena all'Eliseo, durata quasi quattro ore. Nel menu, il sostegno all'Ucraina dopo il via libera della Ue al sesto pacchetto di sanzioni, la necessità di rafforzare l'autonomia dell'Unione sulla difesa e sull'energia e la vicendevole voglia di rinsaldare ancor più le relazioni tra Parigi e Roma sulle basi del Trattato del Quirinale. E a sorpresa,l'apertura per un possibileplan bis.