Una Vita, anticipazioni 10 giugno 2022: un acceso litigio (Di giovedì 9 giugno 2022) La convivenza tra Ramon e Felipe sarà sempre più complessa ed i due arriveranno ad avere un litigio molto acceso per motivi futili. I due amici, infatti, nel corso della puntata Una Vita in onda il 10 giugno 2022, litigheranno a causa della cena bruciata dal Palacios, ma Lolita riuscirà a riportare la calma. anticipazioni Una Vita puntata 10 giugno 2022: Aurelio preoccupato per la vicinanza tra David e Valeria David e Valeria, come sappiamo, sono una finta coppia. Tuttavia, i due, costretti a vivere insieme e a fingere di essere marito e moglie, piano piano si avvicineranno sempre più. Questa maggior vicinanza tra i due metterà in agitazione Aurelio Quesada, il quale deciderà di parlare con David per mettere le cose in chiaro. L'uomo, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 giugno 2022) La convivenza tra Ramon e Felipe sarà sempre più complessa ed i due arriveranno ad avere unmoltoper motivi futili. I due amici, infatti, nel corso della puntata Unain onda il 10, litigheranno a causa della cena bruciata dal Palacios, ma Lolita riuscirà a riportare la calma.Unapuntata 10: Aurelio preoccupato per la vicinanza tra David e Valeria David e Valeria, come sappiamo, sono una finta coppia. Tuttavia, i due, costretti a vivere insieme e a fingere di essere marito e moglie, piano piano si avvicineranno sempre più. Questa maggior vicinanza tra i due metterà in agitazione Aurelio Quesada, il quale deciderà di parlare con David per mettere le cose in chiaro. L'uomo, ...

Advertising

Pontifex_it : Coloro che attraversano il periodo dell’anzianità possono scoprire, alla luce del Vangelo, una nuova missione: esse… - AlexBazzaro : #Fitfor55 è una delle minacce più serie e concrete alla nostra vita e alla nostra libertà sociale ed economica. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco all' udienza generale: i vecchi camminano verso l'Eterno, verso una nuova 'nascita dall'alto'. No al… - PorroPaola : RT @UnOnlus: Questa bella famigliola formata da mamma Penelope, 2 maschietti e 1 femminuccia cercano una casetta x tutta la vita. Saranno d… - ciroizzo3 : RT @Alberto63Al: genio pianistico del secolo.L'incontro con Gould è per i due devastante: uno finirà per togliersi la vita,l'altro regalerà… -